İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ordu'da 5 farklı evden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 farklı evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı.


Altınordu ilçesi, Karaağaç, Harami ve Şenköy Mahallesi'nde bulunan 5 ayrı evde yaşanan hırsızlık olayına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde bulunan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Jandarma Asayiş Timleri ve Olay Yeri İnceleme Timi (OYİT) tarafından inceleme başlatıldı. Yürütülen çalışma sonucunda S.B. ve T.Ş. isimli şahıslar, hırsızlık malzemeleri ile birlikte yakalandı.


Adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ş. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.B. isimli şahıs ise tutuklandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.