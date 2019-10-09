Ordu'da 5 ilçe 40 mahallede kadastrolar güncelleniyor

Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve İkizce ilçelerine bağlı 40 mahallede yürütülecek kadastro güncelleme çalışmaları hakkında bilgi veren Ordu Kadastro Müdürü Muhammet Akyazı, “Müdürlüğümüzce, 2019 yılı programına alınan Fatsa ilçesindeki Yalıköy (kısmen timsahkayası mevki) Başaköy, Dolunay, Evkaf, Meşebükü, Yapraklı, Bağlarça, Ayazlı, Ünye ilçesindeki İnkur, Fatih, Yeşilkent, Tekkiraz, Ataköy, Aydıntepe, Beylerce, Çınarcık, Yeşilada, Kocuklu, Sahilköy, Saraycık, Yavi, Taşça, Yenikızılcakese, Saraçlı, Çınarlık, Yunusemre, Perşembe ilçesindeki Neneli, Altınordu ilçesindeki Günören, Örencık, İkizce ilçesindeki Ağcakale, Aşağıkarlıtepe, Beylerce, Dumantepe, Fatih, Gaziler, Kale, Kocaman, Merkez, Yukarıkarlıtepe, Yunuskırığı Mahallelerinde, 3402 sayılı Kanun'un 22-a maddesi gereğince kadastro güncelleme çalışmalarına başlanmıştır” dedi.

Kadastro güncelleme çalışmaları ile kadastrodan kaynaklı hata ve eksikliklerin giderildiğine vurgu yapan Muhammet Akyazı, “Kadastro güncelleme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22-a maddesi kapsamında en az bir ada/mevki bazında veya dış sınırlar teknik belgeleriyle uyumlu sabit ve/veya geçerli sınırla çevrili parsel grubundan oluşan; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen kadastral harita ve bilgilerinin yeniden düzenlenmesini, güncelleme alanlarında intikal, taksim, ifrazen taksim gibi mülkiyete yönelik işlemler ve kadastrodan kaynaklı hata ve eksikliklerin düzeltilmesini sağlamaktadır” diye konuştu.

Dikkat edilecek hususlar

Yapılacak kadastro güncelleme çalışmalarına vatandaşların duyarlı olmalarını ve çalışan personele yardımcı olmalarını isteyen Muhammet Akyazı, çalışmaların verimli olması için şu hususlara dikkat edilmesin gerektiğine dikkat çekti:

“Çalışmalara ilan edilen günde iştirak edilmesi, iştirak edilemiyorsa ölçü ekiplerine ölçü esnasında sınırlarını bilen yakınlarının gösterimleri sağlanması, sınırlarında doğal işaretli olmayan kısımlarının belirgin hale getirilmesi için işaret konulması, daha önceden tespit edilen hataların teknisyenliğe bildirilerek doğru şekilde ölçüm yapılmasının sağlanması, nizalı parseller arsında yani mülkiyetler arasında sınır itilafı var ise sebeplerini açık bir şekilde görevli teknisyene bildirerek nizalı kısımları göstererek ölçtürülmesi, yeni açılan yolların ölçü esnasında gösterilmesi söz konusu yollarında muvafakat verilmesi halinde paftalara işlenmesinin sağlanması, ellerinde mahkeme kararları ve hukuki belgeleri olan vatandaşların bu belgeleri görevli teknisyene verilmesi, intikal işlemleri için çalışmalar sırasında; tapu kayıt sahibinin ve-veya sahiplerinin mirasçıları tarafından veraset belgesi ve vukuatlı nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi gerekir.”

Tapuda kayıtlı parsel malikleri veya bunların mirasçıları arasında taksim yapıldığına yönelik noterden düzenlenmiş bir sözleşmenin ibrazı ya da tüm malik veya mirasçılarının ekip huzurunda rızalarını beyan etmeleri halinde, kadastro güncelleme tutanağına imzaları alınmak suretiyle taksime göre tespit yapılabileceğini belirten Akyazı, “Taksim ve ifrazen taksim işlemlerinde 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunundaki kısıtlamalara uyulur. Çalışmalar tamamlandığında yapılacak olan bilgilendirme ilanında arazi durumları değerlendirilerek bilgi ve belgelere göre itiraz işleminin kadastro müdürlüğüne yapılması ve yapılacak komisyon çalışmalarına iştirak ederek itirazlarını bilgilendirmek, bilgilendirme çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılana kesin askı ilanlarında hata ve eksikliklerin fark edilmesi halinde ilan süresi içerisinde ilgili kadastro mahkemesine dava açmaları gerekmektedir” bilgilerini verdi.