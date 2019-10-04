Orduda 5 ilçeye 182 sözleşmeli öğretmen

Başta eğitim, güvenlik, sosyal yardımlaşma ve sosyal hizmet alanında olmak üzere gündemdeki konuların değerlendirildiği toplantıda bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, “Eğitim-öğretimin açılmasıyla birlikte 130 bin evladımız, 9 bin 700 öğretmenimizle eğitim-öğretim faaliyetine sorunsuz bir şekilde başlamış bulunuyoruz. Özellikle sözleşmeli öğretmenliğin ilimizi kapsayacak şekilde genişlemiş olması da bizim açımızdan mutluluk verici oldu. Mesudiye, Gölköy, Gürgentepe, Aybastı, Korgan gibi ilçelerimizde de öğretmen açığının kapatılması için yapmış olduğumuz girişimler olumlu sonuçlar doğurdu. Bu yıl içinde 182 sözleşmeli öğretmen ilimize bu kapsamda kazandırılmış oldu ve kırsal ilçelerimizde çok ciddi öğretmen açığı vardı bunu da büyük ölçüde kapatmış olduk” diye konuştu.

Vali Yavuz, okul çevrelerinin güvenliğinin sağlanması, okul güvenlik irtibat görevlileri ile okul yöneticilerinin birbirleriyle irtibatlarının sağlanması, servis araçlarının denetimi ile kantinlerde gıda denetimine de çok dikkat edilmesini istedi.

ÖNEM projesinin bu yıl da devam edeceğine vurgu yapan Vali Yavuz, risk grubunda yer alan çocukların tesbiti, bunlara yönelik alınacak tedbirler konusuna da değinerek, Kaymakamların görev yaptıkları ilçelerde projeyle ilgili çalışmalara ağırlıkvermelerini istedi ve kış gelmeden ihtiyaç sahibi vatandaşların kömür ihtaiyaçlarının giderilmesi talimatını verdi.