Ordu'da 50 bin bez çanta dağıtıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından tanıtımı yapılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çalışmalar devam ediyor. “Sıfır Atık Projesi”nin il genelinde yaygınlaştırılması ve geri dönüşüm bilincinin vatandaşlara aşılanarak bez torba kullanımının alışkanlık haline getirilmesini hedefleyen uygulama kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkan Engin Tekintaş'ın da katıldığı etkinlikte Altınordu Köprübaşı Meydanı'nda vatandaşlara bez çanta dağıtımı yapıldı.

"Hedef sıfır atık"

Başlattıkları uygulamayla çevreye verilen zararın önlenmesini amaçladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tekintaş, “Bilindiği üzere 'Sıfır Atık Projesi' Cumhurbaşkanımızın muhterem eşi Emine Erdoğan önderliğinde yürütülen bir projedir. Bugün ilimizde hükümetimizin aldığı karar gereği bez çanta kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla bu uygulamamızı başlatmış bulunuyoruz. Burada önemli olan atıkların sadece bir çöp olmadığını onun ötesinde doğayı kirleten, çevremizi rahatsız eden özellikle sağlığımıza ve ekonomimize zarar veren bir şey olduğunu görebilmektir. Bunun için çöpten geri dönüşümü en iyi şekilde sağlamaya, ülkemize ekonomik katkı sunmaya ve çevremize olan zararını önlemeye devam ediyoruz. Dağıttığımız bez çantalarla başlatılan uygulamaya katkı sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Naylon poşete karşılık bez poşet

Tekintaş, şunları söyledi: “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde 50 bin adet çanta dağıtımı gerçekleştireceğiz. Yapılan bu çalışmayla 'Sıfır Atık Projesi'ne büyük bir katkı sunacağımıza inanıyoruz. Kanuni uygulamadan sonra şimdi bize düşen en önemli husus naylon poşet kullanımını sıfırlamak ve naylon yerine bez çantalarla, filelerle alışveriş imkânını halkımıza sağlamış olmaktır. Bu uygulamada gönüllü olarak halkımızın yanındayız. Uygulamayla halkımızın daha da rahat edeceğini, marketlerimizin bu hususta sıkıntıdan kurtulacağını düşünüyoruz. Naylon poşetin doğaya ve çevreye verdiği olumsuz etkileri ortadan kaldırarak, halkımızı çevre kirliliğine karşı korumuş olacağız.”

Köprübaşı Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekiplerince Altınordu ilçesindeki alışveriş merkezlerinde de bez çanta dağıtımı yapıldı.