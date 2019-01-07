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Ordu'da 6 aylık geçici iş için uzun kuyruklar oluştu

Ordu’da İŞKUR tarafından kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere Topluk Yararına Projesi (TYP) kapsamında 6 aylık işe alınacak 1000 kişilik istihdam için başvurular başladı.

Ordu'da İŞKUR tarafından kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere Topluk Yararına Projesi (TYP) kapsamında 6 aylık işe alınacak 1000 kişilik istihdam için başvurular başladı.


İŞKUR tarafından TYP kapsamında başta belediyeler olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilecek olan 6 ay süreli işçi alımları için Ordu İş Bulma Kurumu önünde uzun kuyruklar oluştu. Bin kişinin istihdam edileceği ve 11 Ocak gününe kadar devam edecek başvurulara büyük ilgi olunca İŞKUR yetkilileri adayları sırayla içeriye aldı. Söz konusu alımlar için 16 Ocak'ta noter huzurunda kura çekileceği ve işe girmeye hak kazananların 1 Şubat tarihinde işe başlayacağı kaydedildi.

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