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Ordu'da 6 katlı binada yangın

Ordu’da 6 katlı bir binanın kullanılmayan katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ordu'da 6 katlı bir binanın kullanılmayan katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın boş olan giriş katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.


Öte yandan aynı binanın giriş katında daha önceden de küçük çaplı yangınların çıktığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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