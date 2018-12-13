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Ordu'da 6 motosiklet ve motorin hırsızlığında 3 tutuklama

Ordu’da iş yerlerinden 6 adet motosiklet ve Aybastı Belediyesinden 300 litre motorin çalan 6 kişiden 3’ü tutuklandı.

Ordu'da iş yerlerinden 6 adet motosiklet ve Aybastı Belediyesinden 300 litre motorin çalan 6 kişiden 3'ü tutuklandı.


Geçen hafta Aybastı ve Kabataş ilçelerinde meydana gelen motosiklet ve motorin hırsızlığı olayı sonrası Fatsa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince her iki ilçede operasyon yapıldı.


Operasyonda olayı gerçekleştiren 6 şüpheli kullanmış oldukları plakasız minibüs ile birlikte yakalandı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı motosikletlerin tamamı, ayrıca Aybastı Belediyesine ait iş makinesinden çalmış oldukları 300 litre motorin ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 3'ü tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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