Ordu'da 604 mahalle yolu ulaşıma kapalı

Ordu'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, ulaşım, eğitim, enerji, haberleşme hizmetlerinde aksamalara neden oldu.

Bazı ilçelerimizde 100 cm'i bulan ve ortalaması 56 cm civarındaki kar yağışı nedeniyle il genelinde 771 mahalle yolunun 645'i ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan 645 mahalle yolunun 41'i ulaşıma açılırken geri kalan 604 mahalle yolunu ulaşıma açma çalışmaları, Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer kamu kurumlarına ait 92 ekip ve 349 iş makinesi ile sürdürülüyor. Karayolları ağında bulunan yollarda ise ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

14 ilçede okullar tatil

Bu arada yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Perşembe ve Gülyalı ilçesinde ise kısmen 9 Ocak 2019 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca, eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayıldı.

33 mahallede haberleşme kesildi

Öte yandan, yoğun kar yağışı nedeniyle enerji ve haberleşme hatlarında arızalar meydana geldi. Bu arızalar sebebiyle 471 mahallede elektrik kesintisi meydana gelirken 33 mahallede ise haberleşmede aksamalar yaşanıyor. Elektrik kesintisi ve haberleşmedeki aksaklıkların giderilmesi için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.