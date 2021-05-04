Ordu'da '65 milyon yıllık fosil bulundu' iddiası

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Asım Ekiz, bulduğu ve keşfettiği kayaların üzerinde 65 ile 200 milyon yıl önce yaşayan canlıların ammonit fosillerinin olduğunu iddia etti.

Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde yaşayan emekli coğrafya öğretmeni Askım Ekiz, bölgeyi gözlemlediği esnada deniz kenarındaki bir kayaya denk geldi. Dikkatini çeken, diğerlerine göre farklı olan kaya parçasını inceleyen Ekiz, Türkiye'nin farklı illerinde gördüğü jeolojik değerlerin benzeri olduğunu fark etti. Bu olayı gündeme taşımak adına sosyal medyaya taşıyan Ekiz, olumlu sonuçlar aldı. Ekiz, balık çeşitleri ve diğer canlıların fosilleri ile 65 ile 200 milyon yıl önce yaşayan yumuşakça canlılarının fosillerinin olduğunu düşündüğü kayanın, müzeye kazandırılmasını istiyor.

“En az 15 tür fosil var”

Kendisinde, bir arkadaşının hediyesi olan ve içerisinde fosil bulunan kaya parçasıyla birlikte, üzerinde fosiller olduğu düşünülen kayanın Fatsa ilçesinde kurulacak olan kent müzesinde sergilenmesi gerektiğini ifade eden Ekiz, “Ben bu konuda bir uzman değilim ama kişisel ve coğrafya bilgilerime dayanarak bu kayacın üzerinde kurumuş deniz kestaneleri, birçok balık çeşidi, istiridyeler ve bilgimin açıklamaya yetmediği daha birçok türün fosili var. Tahmini bir şey söylemek gerekirse en az on beş tür var diyebiliriz” dedi.

“65 ile 200 milyon yıl öncesinde yaşayan canlıların ammonit fosili var”

“Bu kayacın üzerinde yaklaşık 65 milyon yıl ile 200 milyon yıl önce yaşamış yumuşakçalar sınıfından ahtapot benzeri bir hayvan olan ammonit fosilleri var” diyen Ekiz, “Bu bahsettiğimiz dönem dinozorlar çağıdır. Ammonit de dinozorlarla birlikte nesli tükenmiş bir canlıdır bu fosili ise eşsiz bir örnektir. Bu kolay bulunan bir örnek değil. Bu basit bir kayaç gibi görünebilir ama aslında bu müthiş bir tabiat varlığı. Hemen koruma altına alınıp sahip çıkılması gereken bir hazinedir. Bizde yok olmasına zarar görmesine izin vermeden kurulacak olan müzede sergilenmesini istiyoruz ve bu konuda da yetkililerden destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.