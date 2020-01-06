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Ordu'da 660 araca aşırı hız cezası

Ordu’da 30 Aralık 2019 ile 05 Ocak 2020 tarihleri arasında polis sorumluluk alanında yapılan trafik denetimlerinde 660 araç sürücüsüne aşırı hız cezası kesildi.

Ordu'da 30 Aralık 2019 ile 05 Ocak 2020 tarihleri arasında polis sorumluluk alanında yapılan trafik denetimlerinde 660 araç sürücüsüne aşırı hız cezası kesildi.


Trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde, 29 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 14 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 11 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 37 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 660 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 43 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 8 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 8 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.


Denetimlerde 29 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 62 araç trafikten men edildi.

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