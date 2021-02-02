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Ordu'da 70 yaşındaki kimsesiz adam, harabe evden alınıp huzurevine yerleştirildi

Ordu’da harabe bir evde yaşayan 70 yaşındaki vatandaş, Büyükşehir Belediyesince huzurevine yerleştirildi.

Ordu'da harabe bir evde yaşayan 70 yaşındaki vatandaş, Büyükşehir Belediyesince huzurevine yerleştirildi.


Perşembe ilçesinin Efirli Mahallesi'nde H.S'nin harabe durumdaki bir evde yalnız yaşadığını öğrenen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler duruma müdahale etti. Eve giden ekipler, ilk olarak sağlık kontrolünden geçirilen H.S'yi Ordu Ahmet Cemal Mağden Huzurevine yerleştirdi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatı doğrultusunda evi olmayan kimsesiz vatandaşları tespit etmeye başladıklarını belirtti.


Yapılan incelemeler sonrası Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'nde, 70 yaşındaki kimsesiz vatandaşın zor şartlarda harabe bir evde yaşamını sürdürdüğünü gördüklerini aktaran Bilkay, "Kayıtsız kalmayarak daha iyi imkanlarda yaşamını sürdürmesi için onu huzurevine yerleştirdik. Vatandaşımız artık yaşamını daha iyi bir ortamda sürdürecek" dedi.

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