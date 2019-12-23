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Ordu'da 881 sürücüye aşırı hız ve kırmızı ihlalinden ceza

Ordu’da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde kırmızı ışık ihlalinden ve aşırı hız yapmaktan dolayı yüzlerce sürücüye ceza kesildi.

Ordu'da son bir haftada yapılan trafik denetimlerinde kırmızı ışık ihlalinden ve aşırı hız yapmaktan dolayı yüzlerce sürücüye ceza kesildi.


16-22 Aralık tarihleri arasında 1 ölümlü, 28 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği, 38 vatandaşın yaralandığı Ordu'da trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 38 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 24 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 136 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 745 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 99 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 75 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan ceza kesildi.


Toplam bin 146 araç sürücüsüne yasal işlem yapıldığı denetimlerde 38 araç sürücüsünün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken 82 araç trafikten men edildi.

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