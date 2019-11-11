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Ordu'da 9 ayda 201 aranan şahıs yakalandı

Ordu’da ocak-ekim ayları arasında gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan 201 şahıs yakalandı.

Ordu'da ocak-ekim ayları arasında gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamalarında bugüne kadar çeşitli suçlardan aranan 201 şahıs yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ordu Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda 9 ayda çeşitli suçlardan aranan 201 şahıs yakalanırken 112 şahsa Kabahatler Kanunu uyarınca 17 bin 215 lira idari yaptırım uygulandı. Uygulamalarda 544 sürücü hakkında 168 bin 741 lira para cezası uygulanırken aranan 18 araç yakalandı, 133 araçta trafikten men edildi.


Aynı uygulamalarda 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca 2 adet av tüfeği ile 7 litre kaçak içki ele geçirildi.

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