Ordu'da Ahilik Haftası kutlamaları

Ahilik Haftası Kutlama Programı kapsamında Ordu'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye genelinde 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan 32. Ahilik Haftası'nın, Ordu'da 11'incisi gerçekleşti. Sırrıpaşa Caddesi'nde başlayan yürüyüş Süleyman Felek Caddesi'nde son bularak Köprübaşı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Burada, saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Ekrem Yaman, esnaf ve sanatkarların, kalite, ehliyet, liyakat, başarı ve bilgilerini gelecek nesillere aktarmasının önemine değinerek, Ahilik Haftası'nın kutlu olmasını temenni etti.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, esnaflığın önemine dikkat çekerek, Ahiliğin temelinde doğru davranış bulunduğunu aktardı. Esnaflığın, aynı zamanda peygamber mesleği olduğuna da değinen Başkan Güler, “Şeyh ve din alimlerimizin temsilcisi olduğu bir meslek grubu. Ahiliğin, ahlakın rekabet ettiği, emeğin çalıştığı aynı zamanda anlam bulduğu, inançla birleşen bir dal” ifadelerine yer verdi.

Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Erdoğan Akyürek ise Ahilik ve Ahi Evran hakkında açıklamalar yaparak, haftanın önemine değindi.

Konuşmaların ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu ekibince hazırlanan “şed kuşatma” gösterisi katılımcılara sunuldu. Ordu'da yılın ahisi seçilen Mustafa Şen ile yılın çırağı ve yılın kalfası seçilenlere plaketleri ve para ödülleri verildi.

Etkinlik kapsamında katılımcılara ayrıca, ahilik pilavı, tatlı ve ayran ikram edildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Ekrem Yaman ve diğer protokol üyeleri, vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

Programa ayrıca, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, Ordu Ticaret Borsası Başkanı Ziver Kahraman, STK temsilcileri ve ilgililer de katıldı.