Ordu'da akaryakıt yüklü tanker devrildi: 1 yaralı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Harami Mahallesi Oluklu semtinde Ertan Demir idaresindeki 52 K 0598 plakalı akaryakıt yüklü tanker henüz bilinmeyen bir nedenle yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri geldi. Kazada Ertan Demir hafif şekilde yaralandı. Tankerden etrafa sızan akaryakıt nedeniyle aracın bulunduğu yol ulaşıma kapatıldı. Sızdıran akaryakıt tankerine itfaiye tarafından köpüklü su sıkıldı. Tankerde benzin ve motorin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.