Ordu'da alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar dahilinde şehrin alt ve üstyapı sorunları çözüme kavuşturuluyor.

Belediye tarafından yürütülen çalışmalar ile altyapısı tamamlanan sokak ve caddeler, üstyapı çalışmaları ile yenileniyor. Kent merkezinde ve kırsalda çeşitli noktada çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, 31 sokağını alt ve üstyapısı ile tamamen yenilediği Şahincili Mahallesi'nin 6 sokağında altyapı çalışmalarına başladı.

Altınordu Belediyesi'nin hızlı başladığı yaz sezonun çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Ayrımsız 92 mahallemizde sürekli olarak çalışıyoruz. Kültürel ve sosyal belediyecilik anlayışıyla hayatın her alanında kesintisiz bir çalışma yürütmeye devam ediyoruz. Temel belediyecilik hizmetleri olan alt ve üstyapım çalışmaların devam ederken, 2022 yılını da yatırım yılı olarak ilan ettik. Bir taraftan kent merkezinde yıllardır girilmemiş sokaklara tek tek giriyoruz, bir taraftan da kırsal mahallelerin ulaşım ağında hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Bütün bunlarla birlikte turizm kenti iddiamızı güçlendirecek turizm altyapılarını, insanımıza iş ve aş kapısı olacak istihdam altyapılarını, şehrimizin ticaret kapasitesini artıracak altyapıları oluşturuyoruz. Diğer taraftan çocuk ve genç dostu şehir hedefimiz doğrultusunda birçok eseri şehrimize kazandırmak üzere çalışıyoruz. Aslında her alanda birbirinin tamamlayıcısı durumundaki bütüncül çalışmalarımızla vizyonu dünya kenti Altınordu hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.