Ordu'da altyapı atağı

Dağınık bir yerleşim birimlerine sahip, adeta her tepenin başında ayrı bir yerleşim ünitesi olan Ordu'da rakımı yüksek alanlarda ve tepelerde bulunan yerleşim ünitelerine altyapı hizmeti devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in göreve başlaması ile birlikte il genelinde su ve kanalizasyon çalışmalarında hız kazanan Büyükşehir Belediyesi, en yüksek rakımlı bölgelere altyapı götürmeye devam ediyor. Rakımı yüksek ilçelerin başında gelen Gürgentepe ilçesine geçen 3 yıllık süre içerisinde 11 milyon 660 bin 756 TL'lik altyapı yatırımı yapıldı.

Başkan Güler'in öncülüğünde son 3 yılda birçok altyapı çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi birçok projenin de kısa süre içinde bitirilebilmesi için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda ekipler yoğun tempo ile çalışma yürüten ekipler, 3 yıl içerisinde Gürgentepe ilçesinde 58 bin 87 metre içme suyu hattı, 3 bin 845 metre kanalizasyon hattı ve 2 adet su alma yapısını hayata geçirerek vatandaşların kullanımına sundu. Çalışmaların tüm hızı ile sürdüğü ilçede 1 milyon 188 bin TL'lik alt yapı yatırımı ise devam ediyor.