Ordu'da Amatör Spor Kulüplerine Büyük destek

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 62'si takım sporlarında, 64‘ü ise ferdi branşlarda olmak üzere toplam 126 amatör spor kulübüne bu yıl toplam 2 milyon 263 bin TL nakdi yardımda bulundu. Böylelikle Başkan Güler'in görevde bulunduğu süre içerisinde amatör spor kulüplerine yapılan ayni ve nakdi yardım miktarı 15 milyon lirayı aştı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, spora ve sporcuya büyük desteği artarak devam ediyor. Başkan Güler'in talimatıyla İl genelinde 19 ilçede faaliyet gösteren 1.Amatör lig, 2.Amatör lig, U19-U17-U15 kulüplerine nakdi yardım yapıldı.

Amatör spora yapılan yardım 15 milyon lirayı aştı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantı salonunda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Başkan Güler, Ordu'da amatör sporun gelişmesini çok önemsediğini, imkânlar ölçüsünde yıllardır olduğu gibi bu yılda desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Güler, “Yasaların bizlere verdiği imkân ölçüsünde kulüplerimize, yemek, konaklama, malzeme yardımı, akaryakıt desteği ve spor malzemesi olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 13 milyon lira ayni ve nakdi yardım yaptık. Şimdi de 2 milyon 263 bin TL'lik yeni yardımları kulüplerimizin hesabına yatırmaya başlayacağız. Böylelikle 15 milyon TL'nin üzerinde amatör kulüplerimize yardım yapmış olduk. Bunlar haricinde yeni planlamalarımız var. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya her alanda destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

ASFK Başkanı Metin Kır: “Büyükşehir bizim daima yanımızda”

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Kır da Başkan Güler'e yaptığı desteklerden dolayı teşekkür etti. Kır, “Bugün bizlere yapılan bu destek sporun geleceğine yapılan destektir. Onun için başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Meclis salonundaki törene Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan'ın yanı sıra amatör spor kulüpleri temsilcileri, teknik heyet ve sporcular katıldı.