Ordu'da ambulansın ulaşamadığı noktaya UMKE yetişiyor

Ordu'da insan boyunu geçen yoğun kar yağışının meydana geldiği yerlerde ambulans hizmetlerinin verilemediği alanlarda UMKE ekibi devreye giriyor.

İkizce ilçesi Kaynartaş Mahallesinde yaşayan 53 yaşındaki kadın hasta için tansiyon yüksekliği, göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleri ile 112 Acil Çağrı Merkezi aranarak ambulans talebinde bulunuldu. Çağrı üzerine olay yerine yönlendirilen İkizce 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı hava muhalefeti nedeniyle belirli bir mesafeden sonra vakaya ilerleyemedi.

Vakaya ulaşmak için 112 Komuta Kontrol Merkezi tarafından Ünye'de konuşlu bulunan UMKE Ekibi yönlendirildi. UMKE ekibi yaklaşık 15 kilometrelik mesafeyi özel donanımlı araç ile giderek hastaya ilk müdahalesi yapıldı. Hasta evinden alınarak güvenli bölgede bekleyen İkizce 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri ambulansına teslim edildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.