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Ordu'da annesini öldüren zanlı tutuklandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde tartıştığı annesini boğarak öldürdüğü iddia edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tartıştığı annesini boğarak öldürdüğü iddia edilen genç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Altınordu ilçesi, Şarkiye Mahallesinde dün meydana gelen olayda iddiaya göre, 28 yaşındaki Mert K. ile eşinden boşanan annesi Meryem K. (50) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Meryem K., oğlu Mert K. tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü. Otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan anne Meryem K.'nin boynunda kırık olduğu ve boğazında darp izlerinin bulunduğu tespit edilirken, olayı itiraf eden Mert K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Öte yandan Mert K.'nin annesi Meryem K.'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu, geçmişte de oğlu ile kavga ettikleri iddia edildi. Akrabaları anne Meryem K.'nin, bir süre önce beraber yaşadığı oğluna bıçakla saldırdığı ve öldürmeye teşebbüste bulunduğunu iddia etti. Olay gerçekleşmeden önce de yine anne Meryem K. ile oğlu arasında kavga çıktığını ve olayı işleyen Mert K.'nin de kendilerini aradığında şokta olduğunu, olaya dair bir şey hatırlamadığını ileri süren akrabaları, cinayetin cinnet getirmesi sonucunda işlenmiş olabileceğini savundu.

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