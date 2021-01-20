Ordu'da aort yırtılmasına karşı başarılı operasyon

Ordu Devlet Hastanesi'nde aort damarı yırtılan hasta başarılı bir operasyonla hayata döndü.

Ordu Devlet Hastanesi acil servisine getirilen ve yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda aort yırtığı tanısı koyulan ve hayati riski bulunan 72 yaşındaki kadın hasta, yapılan ilk müdahalenin ardından hızlı bir şekilde ameliyata alındı. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanları Opr. Dr. Alpaslan Telli ve Opr. Dr. Eda Gödekmerdan Katırcıoğlu tarafından yapılan operasyonda hastanın kalbinden karnına kadar yırtık olan damar yeniden dikildi. Ameliyat sonrası KVC yoğun bakım ünitesine alınan hasta daha sonra servise alındı. Genel durumu iyi olan hastanın takip ve tedavilerine burada devam ediliyor.

Aort damar yırtılması hayati risk taşıyor

Aort damar yırtığı ilgili bilgi veren Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mihriban Yalçın, aort damarının kalpten direkt olarak çıkan ana atar damar olduğunu, vücuttaki bütün atar damar ağına kaynak niteliğinde en büyük ve en önemli ana damar olarak tanımlandığını belirtti. Yalçın, “Bu bağlamda aort damarında meydana gelen herhangi olumsuz bir durum, ciddi hayati riskler oluşturabilmekte ve ani sonuçlar meydana getirebilmektedir” dedi.

Aort yırtılması hakkında bilgi veren Yalçın, “Aort yırtılması 60-80 yaş aralığındaki kişilerde daha sık rastlanılan, ciddi hayati risklere ve ölümlere sebep olabilen bir durumdur. Erkeklerde kadınlara oranla iki kat daha fazla görülme oranına sahip olan aort yırtılması, ortaya çıkması durumunda acil ve oldukça hızlı müdahale gerektirmektedir” diye konuştu.

Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen, aort damar yırtığına karşı başarılı bir müdahale gerçekleştirdiklerini belirten, “Hastanemizde ilkleri yaşamanın sevinci ve mutluluğu içerisindeyiz. Başarı bir ekip işidir. Ekibimiz ne kadar iyi olur ise sonuçları da o kadar güzel olmaktadır. Artık bu tür rahatsızlıklarda hasta sevklerinin de önüne geçmiş bulunmaktayız. Hastamıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Çok riskli olan bu ameliyatı gerçekleştiren kalp damar cerrahisi hekimlerimiz ile birlikte bu süreçte yardımcı sağlık personellerimize teşekkür ediyor başarılar temenni ediyorum” şeklinde konuştu.