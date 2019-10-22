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Ordu'da aranan şahıslar yakalandı

Ordu’da 14-21 Ekim tarihleri arasındaki son bir haftada haklarında arama kaydı bulunan 42 kişi yakalandı.

Ordu'da 14-21 Ekim tarihleri arasındaki son bir haftada haklarında arama kaydı bulunan 42 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin 16'sı cezaevine teslim edildi.


Ordu Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 14-21 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 12'si fuhuş yapan kadın olmak üzere 55 kişi hakkında işlem yapıldı.


Yapılan uygulamalarda 11 şahsa dilencilik, 12 bayana fuhuş, 3 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 12 şahsa sarhoşluk, 1 şahsa gürültü, 4 şahsa yasak tütün, 9 şahsa kumar, 2 şahsa yasak olan bahis ve şans oyunları düzenlenmekten, 1 işletmeye yasak alkol satışı yapmaktan Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.


Uygulamalarda biri hırsızlık suçundan 11 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs olmak üzere 42 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı. Yakalanan şahısların 16'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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