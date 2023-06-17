Ordu'da arıcı, tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu

Ordu'da arıcılık yapan bir kişi, arılarının bulunduğu alanda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Kabataş ilçesine bağlı Alankent Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık yapan 2 çocuk babası Rasim Topcu (40), arılarının bulunduğu kırsal alandan eşini arayarak vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçerek bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, Rasim Topcu'yu sırt üstü yatar vaziyette ölü buldu.

50 metre uzaklıkta tabanca ele geçirildi

Alanda güvenlik önlemi alan ekipler tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmada, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede arı kovanlarının bulunduğu noktada toprak zemin üzerinde 1 adet 7.65 mm çapında tabanca bulundu.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.