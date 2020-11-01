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Ordu'da asfalt seferberliği sürüyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in kent genelinde başlattığı asfalt seferberliği 19 ilçede sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in kent genelinde başlattığı asfalt seferberliği 19 ilçede sürüyor.


Türkiye'nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu'da ulaşıma yapılan yatırımlar devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda ilçe merkezleri ve mahalle grup yollarında adeta seferberlik yaşanıyor. Dik ve engebeli arazilerde büyük bir mücadele örneği sergileyen ekipler, beton ve asfalt yollarla vatandaşlara standardı yüksek, konforlu bir ulaşımın kapılarını aralıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Kabataş ilçesine bağlı Beylerli Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada bir açıklama yapan Genel Sekreter Alp, Beylerli Mahallesi'nde 5 kilometrelik asfalt yapımına başladıklarını ifade ederek, “1100 rakımlı ve yol bakımından tam bir mahrumiyet bölgesiydi. Bu çalışmalarımızı biz her ilçede yapıyoruz. 2021 sonu itibariyle yüzde 80-90 oranında büyükşehir ağımızda olan yolları tamamlamış olacağız” dedi.


Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz ise, “Geçmişte hayal bile edemediğimiz bu yolu bugün sıcak asfalta kavuşturuyoruz. Bu Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'in sayesindedir. Biz sıcak asfaltı gençliğimizde İstanbul'a gittiğimizde görürdük. Çok şükür Beylerli'ye kadar geldi. Bu milletin duası sayın başkanımıza yeter” diye konuştu.

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