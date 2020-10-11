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Ordu'da asfalttan uzun ömürlü yol

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Mehmet Hilmi Güler'in Ordu'ya kazandırdığı ilklere bir yenisi daha eklendi. Mesudiye Topçam Mahallesi üzerinden turizmin kalbi Çambaşı Yaylası'na ulaşım sağlayacak güzergahta, Ordu'da asfalttan daha uzun ömürlü olan silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması hayata geçirildi.


Ordu'da ulaşıma yapılan yatırımlar artarak devam ediyor. Türkiye'de kırsal yol ağı en uzun il olan kentte, mahalle ve grup yolları ile turizm merkezlerine ulaşım sağlayan güzergahlar, asfalt ve beton yollarla buluşuyor. Mehmet Hilmi Güler, Mesudiye'nin Topçam Mahallesi ile Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası'nı birbirine bağlayacak toplam uzunluğu 25 kilometre olan yolda incelemelerde bulundu.



Silindirle sıkıştırılmış beton yol


Yolu farklı bir teknik kullanarak hizmete açacaklarını belirten Başkan Güler, “Burası Mesudiye Topçam, Çambaşı yolu. Burada çok özel bir beton tekniğini kullanıyoruz. 19.5 kilometrelik bir güzergahı sıkıştırılmış beton yol uygulamasıyla gece gündüz çalışarak tamamlamak istiyoruz. Burası muhteşem bir güzelliğe sahip. Tüm vatandaşlarımız bu güzellikleri görsün istiyoruz. Şu anda OSKİ dahil 282 noktada çalışmamız var. Kasım ayı içerisinde yoldaki çalışmaları tamamlamayı düşünüyorlar” dedi.



Alternatif güzergah


Güzergahın yayla turizmi için alternatif bir yol olacağına dikkat çeken Başkan Güler, “Bu yol Karadeniz Akdeniz Yolu üzerinden Çambaşı Yaylası'na ulaşım sağlıyor. Dolayısıyla, yaylaya kolay ulaşım sağlaması ve dik rampaları ortadan kaldırması nedeniyle önemli bir güzergah. 6.5 metre genişliğindeki yol standardı yüksek bir yapıda yapıldı. Ormanların içerisinden adeta rüya gibi bir yolculukla yaylaya ulaşıyorsunuz. Bu nedenlerden dolayı yayla turizmini olumlu etkileyecek bir güzergah” diye konuştu.

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