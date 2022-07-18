Ordu'da aşırı yağışlar sel ve taşkınlara dönüştü

Ordu'da dün gece etkili olan sağanak sonrası bazı noktalarda sel ve taşkınlar yaşandı.

Ordu genelinde dün gece etkisini arttırarak devam eden sağanak yüksek kesimli noktalarda etkisini arttırdı. Fatsa ilçesinin Ilıca, Kurtuluş, Yalıköy, Bolaman Mahallelerinde derelerin taşması sonucu şehir merkezini su bastı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşanırken, ekipler ise alanlarda çalışma başlattı.

Necati Efe isimli vatandaş, sabah geldiklerinde su seviyesinin yüksek olduğunu ifade ederek, “Su seviyesi çok yüksekti ancak şu anda düştü. Yukarılarda etkili olan yağmur suları bu bölgelerde geldi” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ordu için yağışların devam edeceğinin tahmin edildiğini belirterek, olabilecek sel, su baskını, heyelan ulaşımda aksama gibi konularda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.