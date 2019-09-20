Ordu'da Atatürk portresi açılışı

Ordu'da 1970 yılında sahil kordonuna yapılan ve 3 yıl önce sahil düzenlemesi çalışmaları sırasında kaldırılan ışıklı Atatürk portresi, AK Parti'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla yeni ve modern yüzüyle tekrar yerine monte edildi.

Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95. yıl dönümünde sahil kordonunda düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen eni 5,5 metre, yüksekliği 6,5 metre olan ışıklı Atatürk portresinin açılışında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, “Mustafa Kemal Atatürk sadece bir komutan değil, çok önemli bir devlet adamıydı ve bir devrimciydi. Reformcu kişiliğiyle bizlere örnek olan bir kişiydi. Bu bakımdan sadece savaş sahnelerinde savaş alanlarında değil aynı zamanda ekonomide de sanayide de önemli adımlar atarak ufkumuzu açtı. Eline tebeşir aldı açı ortayı, geometriyi anlattı. Türk Dil Kurumuyla Türkçemizin güzel kelimelerini bizlere hediye etti. Hepimize örnek oldu. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk sadece geçmişle anılacak kahramanlığıyla anılacak bir kişi değil aynı zamanda geleceğe ufuk çizecek bir dünya lideridir. Afrika'dan Amerika'ya kadar mazlum ülkelere önderlik etmiş rol model olmuş büyük bir devlet adamıdır” dedi.

“Anlamlı sözüyle bizlere ışık tutacak bir eseri şehrimize kazandırdık”

Kudret ve kabiliyetle birleşen bir Ordu ve Türkiye ile diğer ülkelere örnek olacak merhaleyi burada başlatacağını söyleyen Başkan Güler, “Ordumuzda bir eksiklik vardı. Bu eksikliği tamamladık. Bu eksikliği estetik yönden ve aynı zamanda anlamlı sözle bir bütün haline getiren bir eserle Ordumuza Büyükşehir Belediyesi olarak hazırladık. İnşallah anlamlı sözüyle de bizlere ışık tutacak bir eseri şehrimize kazandırmış olacağız. Atatürk'ün en önemli sözlerinden bir tanesi ‘Kudret ve kabiliyetten mahrum olanlara iltifat olunmaz' sözüdür. Kudret denilince içinde her şeyi barındırıyor. Biz kudretli bir devletiz kudretli bir milletiz. Bu kudretli millet kabiliyetle birleştiği zaman bambaşka bir şekle bürünecek. İnanıyorum ki geleceğin tarihini de bizler yazacağız. Ordu bu eser ile bir hedefi de tıpkı ilk hedefiniz Akdeniz ileri ifadesi gibi kudret ve kabiliyetle birleşen bir Orduyla, Türkiye ile diğer ülkelere örnek olacak bir merhaleyi burada inançla başlatıyoruz” diye konuştu.

Vali Yavuz: “Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum”

Açılış programında bir konuşma yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz ise, “Biz tarihteki en büyük milletlerden bir tanesiyiz. Adımızı tarihe hep altın harflerle yazdırdık. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordumuzu teşrif ettiği gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılıp açılması ve burada bir arada olmamıza vesile kılınmasını çok değerli buluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve kıymetli ekibini tebrik ediyorum. Hepimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.