Ordu'da atlar, Ata için koştu

Ordu'nun Ünye Belediyesi ile Ünye Rahvan Atçılık ve Spor Kulübü tarafından atlar Ata'ya Saygı için organize edilen yarışlarda kıyasıya mücadele etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 84. yılı olması nedeniyle Ünye Belediyesi ile Ünye Rahvan Atçılık ve Spor Kulübü tarafından rahvan at yarışları düzenlendi. Yurt içinden çok sayıda vatandaşların da katıldığı organizasyonda yarışlar "Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Taze Beşli, Dörtlü, Üçlü, Minik ve Dört Nal” kategorilerinde yapıldı. Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'nde gerçekleşen yarışlarda konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “10 Kasım Ata'ya saygı münasebetiyle o gün yamadık ama bugün 13 Kasım itibariyle 10 Kasım'da vefat eden ve bugün 84. yıl dönümünde vefatıyla andığımız Ata'mıza hem rahmet hem şükranlarımızı sunuyorum. Bugün de düzenlediğimiz bu yarışları Ata'mıza saygı anlamında atamıza atfediyoruz. Tabi bugün yerli dörtnal yarışlarında Hatice kızımız yine kupayı kaptı. Kupayı kapmasından ziyade şehitlerimiz adına yarışması ve birinciliği alması çok daha ayrı bir önem taşımaktaydı kendisine teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyoruz” dedi.

Yarışmalarda Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Taze Beşli, Dörtlü, Üçlü, Minik ve Dört Nal kategorilerinde dereceye giren yarışmacılara ödülleri ve kupaları verildi.

Programa ayrıca Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye İlçe Emniyet Müdür Celal Sarısoy, Ünye İlçe Jandarma Komutanı Üst Teğmen Muhammet Ali Gökkan, Ünye Belediye Başkan Yardımcıları Orhan Gürel, Ali Kemal Mehel, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Bekir Şimşek, Ünye Muhtarlar Derneği Başkanı Hasan Çalışkan, Ünye Terziler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Çat, siyasi parti ve STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.