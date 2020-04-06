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Ordu'da avcılar 16 yılda 200 bin lira ceza ödedi

Ordu’da son 16 yılda yasak avlanmaya karşı avcılara kesilen ceza miktarı 200 bin lirayı buldu.

Ordu'da son 16 yılda yasak avlanmaya karşı avcılara kesilen ceza miktarı 200 bin lirayı buldu.


Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, halen yaklaşık 3 bin avcının bulunduğu Ordu'da 2003-2019 yılları arasında toplam 260 avcıya yasak avlanma sebebiyle 199 bin 577 lira ceza kesildi. Ceza kesilen avcıların av tüfeklerine el konuldu.


Avcıların av konusundaki yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen avcılık kurslarına katılım da artıyor. Buna göre, 2003-2019 yılları arasında düzenlenen 161 avcılık kursuna toplam 5 bin 446 avcı kursiyer olarak katıldı.


Öte yandan yine 2003-2019 yılları arasında av sezonu içerisinde satılan avlanma puluna ilgi oldukça büyük oldu. 7 bin 395 avcının satın aldığı avlanma puluna 16 yılda toplam 810 bin 930 lira pul parası ödendi.

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