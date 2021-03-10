Ordu'da avcılar 17 yılda 540 bin lira ceza ödedi

Ordu'da son 17 yılda yasak avlanmaya karşı avcılara kesilen ceza miktarı 500 bin lirayı aştı.

Orman ve Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, halen yaklaşık 3 bin avcının bulunduğu Ordu'da 2003-2020 yılları arasında toplam 608 avcıya yasak avlanma sebebiyle 540 bin lira ceza kesildi. Ceza kesilen avcıların av tüfeklerine el konuldu.

Avcıların av konusundaki yeterliliklerinin geliştirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen avcılık kurslarına katılım da artıyor. Buna göre, 2005-2020 yılları arasında düzenlenen 216 avcılık kursuna toplam 6 bin 644 avcı kursiyer olarak katıldı.

Öte yandan yine 2003-2019 yılları arasında av sezonu içerisinde satılan avlanma puluna ilgi oldukça büyük oldu. 7 bin 395 avcının satın aldığı avlanma puluna 16 yılda toplam 810 bin 930 lira pul parası ödendi.