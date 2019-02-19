Ordu'da avcılar cezaya doymuyor

Ordu'da avlanma puluna 10 binlerce lira ödeyen avcılar, yasak avlanma sebebiyle her yıl büyük miktarda ceza ödüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ordu'da avcı sayısı geçen yıla göre artış gösterdi. Buna göre 2016 yılında bin 757, 2017 yılında 2 bin 31 aktif avcının bulunduğu Ordu'da bu sayı 2018 yılında 2 bin 576'ya yükseldi.

2018-2019 av sezonu içerisinde av yapmak isteyen avcılar avlanma puluna yüksek miktarda para ödedi. Buna göre bin 686 adet avlanma pulu satın alan avcılar bunun karşılığında toplam 210 bin 750 TL ödedi.

Avcı sayısının artması, avlanma puluna ödenen yüksek miktarlara rağmen kaçak avlanma ve kesilen ceza miktarı da aynı derecede arttı. Buna göre 2016 yılında yapılan kontroller sırasında yasak avlandığı belirlenen 51 avcıya 35 bin 122 TL, 2017 yılında av kanununa uymayan 62 avcıya 43 bin 886 lira ceza kesilirken 2018 yılında 37 avcıya yaklaşık 35 bin lira ceza uygulandı. Ceza kesilen ve avcılık kanununa uymadığı tespit edilen avcıların tüfeklerine de el konuldu.

Bu arada Ordu'da yine 2018 yılı içerisinde 23 avcılık kursu açılırken, bu kurslara 515 avcının katıldığı belirtildi.