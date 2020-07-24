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Ordu'da Ayasofya coşkusu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Şubesi vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra ibadete açılmasının ardından Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Şubesi vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.


Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılması Ordu'da memnuniyetle karşılandı. TÜGVA Ordu Temsilciliği, Abdülhamit Han'ın amcası Sultan Abdülaziz zamanında inşa edilen Yalı Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.


TÜGVA Ordu Temsilcisi Ahmet Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ayasofya Diriliş Bildirisi"ni okudu.

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