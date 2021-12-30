İhlas Haber Ajansı

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Ordu'da aynı yerde üst üste iki kaza: 1 ölü

Ordu’nun Perşembe ilçesinde gece aynı yerde meydana gelen üst üste iki kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde gece aynı yerde meydana gelen üst üste iki kazada bir kişi hayatını kaybetti.


Perşembe Kacalı mevkisinde gece saat 00.30 sıralarında akaryakıt istasyonu karşısında iki araç çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu. Araçları olay yerinden kaldırmak amacıyla gelen çekiciye bu kez başka 52 AV 600 plakalı bir otomobil çarptı. Otomobilin sürücüsü Tuncay Çandır (32) kazada hayatını kaybetti.

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