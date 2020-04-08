İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da azalan trafiğe rağmen 580 araca hız sınırını aşmaktan ceza

Ordu’da korona virüs sebebiyle trafiğe çıkanların azaldığı bir dönemde trafik ekipleri son bir hafta içerisinde 580 araca hız sınırını aşmaktan, 62 araca da kırmızı ışık ihlalinden ceza kesti.

Ordu'da korona virüs sebebiyle trafiğe çıkanların azaldığı bir dönemde trafik ekipleri son bir hafta içerisinde 580 araca hız sınırını aşmaktan, 62 araca da kırmızı ışık ihlalinden ceza kesti.


Ordu il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 30 Mart-5 Nisan tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 17 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 6 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 12 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 62 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 580 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 44 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 3 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 2 araç sürücüsüne de kask kullanmamaktan ceza kesildi.


Yapılan denetimlerde ayrıca 35 araç trafikte men edilirken 17 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.