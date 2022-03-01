Ordu'da bağımlılıkla mücadele semineri düzenledi

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'Yeşilay Haftası' dolayısıyla vatandaşlara bağımlılıkla mücadele konulu seminer düzenlendi.

Ünye Belediyesi'nin katkıları ile Fevzi Çakmak Mahallesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen seminerde alkol, sigara ve uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddeler ile aile ve toplumun mücadelesi konuları ele alındı. Seminerde, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Çelik sunum yaparak bilgilendirmelerde bulundu.

Seminerde açıklamalarda bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ebru Çelik, “Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak ve onları bağımlılık yapan kötü alışkanlıklardan nasıl uzak tutabiliriz? Gibi konuları ailelerimiz ile paylaştık. Bağımlılık sadece alkol, sigara, uyuşturucu değil, ayrıca teknoloji de bir bağımlılıktır. Biz toplum olarak asla sağlığımızı düşünmüyoruz, özellikle sigara bağımlıları, sigara bırakma hattını arayarak yardım alabilir " dedi.

“Çocuklar aileyi ve yaşadığı toplumu örnek alır”

Bağımlılıkla mücadele kapsamında toplum kadar ailelerin de üzerlerine çok görev düştüğünü ifade eden Dr. Ebru Çelik, “Dünyamızın oksijenini ayakta tutan orman ve ağaçlar ise bizleri de ayakta tutan ciğerlerimizdir. Bugün ülkemizde sigarayı içen vatandaşlarımız birer ağaç dikmiş olsa dünyamızın oksijenine, doğasına katkıda bulunacaklardır. Çocuklar daima aileyi, yaşadığı alanı örnek alır. Bizler de içilen her sigaranın ve her alışkanlığın çocuklarımıza geçeceğini unutmayalım" ifadelerine yer verdi.