Ordu'da bahar ayında kar sürprizi

Ordu'nun Kumru ilçesinde bahar mevsiminde kar yağışı etkili oluyor.

İlçenin yüksek ve merkez kesimlerinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bugün sabah saatlerinde de etkili oldu. Birkaç gündür etkisini gösteren güneşli havayla bahara adeta göz kırpan ilçenin yüksek kesimleri, mart ayının son haftasında kar sürprizi ile karşılaştı. Yağan kar ile birlikte hava sıcaklıkları aniden düşerken, akıllara ise “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” atasözü geldi.