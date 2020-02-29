Ordu'da bahar hazırlığı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil alanlar Daire Başkanlığı ekipleri, Karadeniz sahil yolu ve iç kesimlerde ilçeleri birbirine bağlayan devlet kara yolları üzerindeki refüjler ile park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarında temizlik ve peyzaj düzenlemesini aralıksız sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Park ve Yeşil alanlar Daire Başkanı İzzet Gündoğar, park, bahçe, kavşak, meydan ve yol kenarlarını bahar aylarına hazırladıklarını belirtti. Gündoğar, “Dikim öncesi hazırlıkları bitirmek üzereyiz. Tüm çalışmalarımızı tamamladıktan sonra mevsimlik çiçek dikimi, ağaçlandırma ve çalı türlerinin dikimi ile çimleme işlerini yapacağız. İlçelerimizin daha güzel ve estetik görünümü için tüm sorumluluk alanlarımızda çiçeklendirme, ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz” dedi.