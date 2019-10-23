Ordu'da balık boyuna sıkı denetim

Ordu'da 2019 yılında bugüne kadar toplam 747 adet su ürünleri denetimi yapılırken 2 bin 485 kg su ürününe el konuldu.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlükleri Su Ürünleri Denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerle avlanılabilir asgari boydan küçük balık avcılığına ve satışına geçit verilmiyor. Özellikle boy yasağı ihlalleri ve kaçak trol avcılığı konusunda hassas davranan ekipler, 2019 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 744 adet denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda 84 kişiye idari yaptırım uygulanarak 2 bin 485 kg su ürününe, 3 bin 100 metre uzatma ağına, 155 adet tırıvırı ağına ve 3 adet kalkan ağına el konuldu.