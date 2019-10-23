İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da balık boyuna sıkı denetim

Ordu’da 2019 yılında bugüne kadar toplam 747 adet su ürünleri denetimi yapılırken 2 bin 485 kg su ürününe el konuldu.

Ordu'da 2019 yılında bugüne kadar toplam 747 adet su ürünleri denetimi yapılırken 2 bin 485 kg su ürününe el konuldu.


Ordu Tarım ve Orman Müdürlükleri Su Ürünleri Denetim ekipleri tarafından yapılan denetimlerle avlanılabilir asgari boydan küçük balık avcılığına ve satışına geçit verilmiyor. Özellikle boy yasağı ihlalleri ve kaçak trol avcılığı konusunda hassas davranan ekipler, 2019 yılı içerisinde bugüne kadar toplam 744 adet denetim gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda 84 kişiye idari yaptırım uygulanarak 2 bin 485 kg su ürününe, 3 bin 100 metre uzatma ağına, 155 adet tırıvırı ağına ve 3 adet kalkan ağına el konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.