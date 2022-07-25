Ordu'da basın ödülleri sahiplerini buldu

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Yılın Medya Ödülleri' töreninde ödüller sahiplerini buldu. Törende İhlas Haber Ajansı muhabiri Selim Kuşçu, ‘En İyi Haber Fotoğrafı' kategorisinde ödüle layık görüldü.

19 Eylül Gazeteciler Derneği tarafından Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde Geleneksel Yılın Medya Ödülleri töreni düzenlendi. Dernek Başkanı Erdoğan Erişen, yarışmaya 11 dalda 36 gazeteci-yazarın katıldığını açıkladı. Törene katılan Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu genelinde yapılan güzel işlerde yerel basının büyük desteğini gördüklerini, istişarelerde bulunduklarını ifade ederek, “Ordu adına yapılacak güzel işlerde her daim beraberiz. Ümit ediyorum ki bütün illerimizde de böyle bir durum vardır. Burada biz güzel bir aileyiz, bu ailenin en değerli unsurlarından birisi basın mensubu arkadaşlarımız. Ben sizlere yaptığınız özverili çalışmalarınız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen ise, “Her yıl yaptığımız ‘Geleneksel Medya Ödülleri Yarışması' son 2 yıldır pandemi nedeniyle kapalı salon toplantıları yapamadığımız için ertelenmişti. Bu yıl ödüllerimizi vermek istedik. Titiz bir çalışma yapılarak ödüllerin sahipleri belirlendi. Ödül alan basın mensubu arkadaşlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Törende AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir de birer konuşma gerçekleştirdi. Yapılan konuşmaların ardından gerçekleşen ödül töreninde, İhlas Haber Ajansı (İHA) Ordu muhabiri Selim Kuşcu ‘En İyi Haber Fotoğrafı' ödülünü AK Parti Ordu Milletvekili Metin Metin Gündoğdu'dan aldı. Ödül alan basın mensupları şöyle:

Televizyon:

En İyi Haber Ödülü- Gökhan Gül (Altaş TV)

En İyi Haber Programı- Funda Altaş Şimşit (Altaş TV)

En İyi Aktüel Program Ödülü (Ümit Atabay (TV 52)

Yazılı Basın:

En İyi Haber- Eyüp Elevli (AA) -Emrah Gemicioğlu (Afiş Gazetesi)

En İyi Haber Fotoğrafı- Selim Kuşçu (İhlas Haber Ajansı)

En İyi Köşe Yazısı- Metin Akyürek (Ordu Gözlem)

En İyi Spor Haberi- Tevfik Kul (Ordu Hayat)

En İyi Mizanpaj- Zekiye Aksu (Ordu Hayat)

En İyi Röportaj (Mustafa Kırlak (Ordu Olay)

Radyo Dalı:

En İyi Radyo Programı- Derya Kara (Ordu FM)

İnternet Medyası:

En İyi İnternet Medyası - Ordu Ulak

Onur Ödülleri:

Durdiye Aksu (Ordu Olay)

Güfer Aktaş Hekim (Ordu Hürses)

Yeliz Eren (Tribün)

Feridun Altuntaş (Fatsa Güneş)

Hakan Korkmaz (Ünye Oney Flash FM)

Ceren Özdemir Ödülü:

Ebru Poyraz (Altaş TV)

Jüri Özel Ödülü

Akın Çiçek (TV52)