Ordu'da basketbol kursu ilgi görüyor

Altınordu ilçesinde faaliyete devam eden Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları çerçevesinde açılan basketbol kursunda basketbolun temel teknikleri öğretiliyor. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla açılan basketbol kursu, Ordu Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Antrenör Osman Açkar, kursa ilginin yoğun olduğunu belirterek, “Okullardan gelen öğrencilerimiz ile birlikte bu katılım daha da artacaktır. Öğrencilerimizin katılımıyla antrenmanlarımıza Ordu Atatürk Spor Salonu'nda devam ediyoruz. Öğrencilerimizin öncelikle gelip izlemesini, görmesini ve kendi kararlarını vermelerini tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Basketbol antrenman kursu programı pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri saat 17.15 - 18.30 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu'nda yapılıyor.