İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ordu'da bebek cesedinin çöpte bulunma anı kamerada

Ordu’nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Çöp Arıtma Tesisleri’nde bulunan başı gövdesinden ayrılmış kız bebeğinin bulunma anı ortaya çıktı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Çöp Arıtma Tesisleri'nde bulunan başı gövdesinden ayrılmış kız bebeğinin bulunma anı ortaya çıktı. Kamera görüntülerinde çöp ayrıştırma bandında bebeğin bulunması yer alıyor.



Cevizdere Mahallesi'nde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait çöp arıtma tesislerinin geri dönüşüm ünitesi ayrıştırma bandında işçiler bir bebek cesedi ile karşılaştı. 2 günlük olduğu öğrenilen kız bebeğin cesedi Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Öte yandan bebeği kim veya kimlerin hangi çöp kutusuna atıldığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.