Ordu'da beklenen kar etkili oldu

Meteorolojik verilere göre nerdeyse tüm Türkiye'de etkili olması beklenen kar yağışı, Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

Meteorolojiden yapılan uyarılarda, neredeyse tüm Türkiye'de etkili olacak olan kar yağışı, Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Yüksek kesimli bölgeler ile yaylalarda etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıkları aniden düşerken, araziler ise beyaz örtüyle kaplandı. Ordu'nun Ftsa ilçesine bağlı Hatipli, Kargucak ve Geyikçeli Mahallelerine etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler de oluşturdu.

Kar yağışını değerlendiren Rıdvan Atlığ isimli vatandaş, dün akşam saatlerinde belirli bölgelerde başlayan yağışın, çevreyi beyaza bürüdüğünü söyledi. Atlığ, “Nihayet bölgemizde kar yağdı. Her taraf bembeyaz ve gerçekten mahallelerimiz görüntüsü ile ayrı bir güzelliğe kavuştu. Fındık bahçeleriniz ise yeşil görüntüsünü beyaz renge teslim etti. Kar yağması nedeniyle sonrasında don riski de olsa çevremiz bir temizlendi. Bu pandemi döneminde en önemli olan temiz bir havanın olmasıdır” dedi.

Sıcaklıklar sıfırın altına düşecek

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinden alınan tahminlere göre kar yağışının çarşamba gününe kadar etkili olacağı, sıcaklıkların ise 7 ile sıfırın altında eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor.