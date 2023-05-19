Ordu'da besiciler yeni ahır sistemini benimsedi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, 'Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımlarını Desteklenmesi' hibe programı çerçevesinde Çamaş ilçesinde ahır-ağıl yapımı projesinden yararlanan işletmeleri ziyaret etti.

Beraberinde Çamaş Kaymakamı Enes Özkan, Stajyer Kaymakam Merve Kartal, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, İlçe Tarım Müdürü Ümit Aydın ile birlikte Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde yüzde 50 hibe desteği verilen bir tesisi gezen Vali Sonel, işletme sahibi Turgut Uygun'dan bilgi aldı.

50 simental cinsi ineklerin yer aldığı ahırda, kaba yem deposu, süt soğutma tankı, yem karma makinesi, yem ezme makinesi, gübre sıyırıcısı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk bulunuyor. 2014 yılında başlayan ve günümüze kadar 9 ağıl yapımı, 92 ahır olmak üzere 102 ahır-ağıl yapımı projesinin tamamlandığını ve proje sahibi yetiştiricilere 9,3 milyon TL hibe ödemesi yapıldığını söyleyen Vali Tuncay Sonel, Çamaş İlçesinde bu projeden yararlanan üretici Turgut Uygun'u tebrik etti.

Vali Sonel, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın Kırsal Kalkınmayı Destekleme Projesi çerçevesinde çiftçilerimize destekleri var. İlimiz genelinde 99 projeye 140 milyon ödenek ayrılmıştı. Çok kıymetli Tarım il Müdürümüzün ve veteriner arkadaşlarımızın destekleriyle böyle güzel tesisler oluştu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah hayırlı, bereketli eylesin. Rabbim sayılarınızı çoğaltsın. Çünkü hem aile ekonomisine hem ülke ekonomisine çok önemli katlı sağlıyor. Kaymakamımızı, Belediye Başkanımızı, tarım teşkilatımızı, emeği geçen tüm arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmasında, işletmeyi gezerken çocukluk yıllarına döndüğünü belirten Vali Sonel, “Bizim de Adana'da evimizde 4 ineğimiz vardı. Annem sabah erken saatte kalkar bakardı, soframızda da süt, yoğurt eksik olmazdı” diyerek, geçmişe özlem duyduğunu sözlerine ekledi.

Kadın kooperatifini ziyaret etti

Vali Tuncay Sonel, Çamaş ilçesinde Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini de ziyaret ederek, yörede yetişen sebze, meyve ve otlardan ürettiği erişte, konserve, reçel, çemen, turşu, marmelat, meyve kurusu gibi ürünleri inceledi, Kooperatif başkanı Sebile Karataş ve Kooperatif üyesi kadınlardan bilgi aldı.