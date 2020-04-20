Ordu'da bir araçta bonzai ele geçirildi

Ordu'da polis tarafından durdurulan bir araçta bonzai ele geçirildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir aracın durdurulması sonucu araçta bulunan 2 şahsın üzerilerinde ve araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 4 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı.