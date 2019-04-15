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Ordu'da bir binaya yıldırım düştü

Ordu’da bir eve yıldırım isabet etti.

Ordu'da bir eve yıldırım isabet etti. Olaydan yara almadan kurtulan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.


Olay, Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Samur Mahallesi Küme Evleri bölgesinde meydana geldi. Şahin Saltı isimli şahsa ait binaya yıldırım düştü. Ev sakinleri, büyük bir panik yaşarken, evin tavanında, elektronik eşyalarda ve elektrik tesisatında hasar meydana geldi. Evin tavanının bir miktarının çöktüğü, küçük çaplı yangının da oluştuğu olayda kimsenin yara almadan kurtulması ise teselli oldu. Bina sakinleri, çıkan gürültüyle korktuklarını belirtti.


Mahalle muhtarı Mehmet Çengel, hava muhalefeti ve yıldırım düşmesi sonucu evde hasar oluştuğunu belirtti.

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