Ordu'da bir ev yangında kül oldu

Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sami Şensoy'a ait tek katlı ev sabaha karşı yanmaya başladı. Çatıda başlayan yangın evi kısa sürede alevler içerisinde bıraktı. Yangını fark eden ev sahibi Sami Şensoy olayı Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Amirliğine haber verdi.

Kar engeli kepçeyle açıldı

Yangına müdahale etmeye giden ekipler yoğun kar yağışının sürdüğü ilçede olay yerine kepçe yardımıyla gitti. Yangın yerine kepçenin yardımıyla giden Akkuş ve Ünye itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.