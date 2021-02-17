Ordu'da bir haftada 10 bin araç denetlendi

Ordu'da son bir hafta içerisinde yapılan trafik kontrollerinde 10 bin araç denetlendi.

8-14 Şubat tarihleri arasında polis sorumluluk bölgesinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 30 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 32 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 24 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 132 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 448 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 41 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 4 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 5 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde toplam 10 bin araç kontrol edilirken bin 387 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. Denetimlerde 83 araç trafikten men edilirken 30 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu.