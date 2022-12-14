Ordu'da bir haftada 11 bin 542 araç denetlendi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 11 bin 541 araç denetlendi.

Emniyetten yapılan açıklamada, son bir haftada Ordu genelinde 24 yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimler sürüyor. Denetimler çerçevesinde 33 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 53 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 23 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 145 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 623 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 116 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 121 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 25 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem yapıldı.

Ekiplerin yapmış oldukları diğer denetimler ile birlikte toplam 11 bin 541 araç kontrol edildi, 2 bin 654 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem yapıldı, 108 araç trafikten men edildi ve 33 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

Denetimlerin yoğun bir şekilde devam edeceği bildirildi.