Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi

Ordu'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde son bir hafta içerisinde 12 bin 166 araç denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik kazalarını önlemeye yönelik gerçekleştirilen denetimler sürüyor. Son bir hafta içerisinde Ordu'da polis sorumluluk bölgesinde 39 yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 90 kişi yaralandı, iki kişi de hayatını kaybetti.

Emniyet tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ise, 41 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 25 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 39 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 106 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 993 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 23 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 113 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 101 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, diğer denetimlerle birlikte toplam 12 bin 166 aracı kontrol ederken, 2 bin 584 araç sürücüsüne muhtelif maddelerinden işlem yapıldı, 83 araç trafikten men edildi ve 41 kişinin sürücü belgesi geri alındı.