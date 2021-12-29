Ordu'da bir haftada 7 bin 300 araç denetlendi

Ordu'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir haftada 7 bin 378 araç denetlendi, trafik kurallarına uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, polis sorumluluk bölgesinde son bir haftada 19 yaralamalı trafik kazası meydana geldiği, bu kazalarda 22 kişinin yaralandığı belirtildi. Trafik kazalarını azaltmaya yapılan denetimlerde, 24 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 16 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 6 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 202 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 537 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 54 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 166 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 8 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Ekipler, yaptıkları diğer denetimlerle birlikte toplamda 7 bin 378 aracı kontrol ederken, bin 331 araç sürücüsüne ise muhtelif maddelerinden işlem yaptı, 60 araç trafikten men edildi ve 24 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.